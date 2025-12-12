Evi taşınırken tartıştığı nakliyeciyi bıçakladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, evini taşımak için gelen nakliyeciyle tartıştıktan sonra bıçaklayarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Şehit Mehmet Tavsel Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, evini taşıyan M.B. ile nakliyeci M.K. arasında iddiaya göre pazarlık sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönmesi üzerine M.B., yanındaki bıçak ile M.K.'ya saldırdı. M.K. elinden yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı nakliyeci ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli M.B. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ