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Evi kurşunlayan şahıs yakalandı

Evi kurşunlayan şahıs yakalandı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir ikameti kurşunlayan şahıs, yapılan çalışmayla yakalandı.

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Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir ikameti kurşunlayan şahıs, yapılan çalışmayla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Suç önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Toroslar ilçesinde E.E. isimli şahsın ikametinin kurşunlanması olayının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi R.Ç., teknik ve fiziki takip sonucu yakalandı. Şahsın adresinde yapılan aramada, 4 tabanca, 4 şarjör, 1 pompalı tüfek ile 252 adet dolu fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.Ç., adliyeye sevk edildi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Araştırma Toroslar Mersin 3. Sayfa Haberler

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