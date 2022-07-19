Eve yapılan baskında esrar ve kenevir ele geçirildi - Haberler

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Eve yapılan baskında esrar ve kenevir ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eve yapılan baskında esrar ve kenevir ele geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir eve yapılan baskında 1 kilo 494 gram esrar ile 120 kök kenevir bitkisi ile ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir eve yapılan baskında 1 kilo 494 gram esrar ile 120 kök kenevir bitkisi ile ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Emirdağ ilçesi Elhan köyünde ikamet eden A.A., isimli şahsın kenevir bitkisi yetiştirerek piyasada sattığı yönünde istihbarat aldı. Aldığı bilgi üzerine harekete geçen ekipler ardından A.A., isimli şahsın ev ve eklentilerine baskın düzenlendi. Baskında yapılan aramada 1 kilo 494 gram esrar ile 120 kök kenevir bitkisi ile ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Jandarma Kenevir 3. Sayfa Haberler

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