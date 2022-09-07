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Eve yapılan baskında 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Eve yapılan baskında 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma tarafından bir eve yapılan operasyonda 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma tarafından bir eve yapılan operasyonda 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Antalya Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gazipaşa ilçesi Sarıağaç Mahallesi'nde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisini alması üzerine R.Ç. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Gazipaşa JASAT, Gazipaşa Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narkotik köpek unsuru ile birlikte yapılan aramada 1 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. R.Ç. isimli şahıs gözaltına alınarak, olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gazipaşa Jandarma Antalya 3. Sayfa Haberler

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