Üye Girişi
Haberler

Eve silahlı saldırı düzenlerken kameralara yansıdı, Seyhan polisi yakaladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da motosikletle bir eve silahlı saldırı düzenleyen kişi güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Silahlı saldırgan kısa süre içerisinde Seyhan polisi tarafından suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı.

Eve silahlı saldırı düzenlerken kameralara yansıdı, Seyhan polisi yakaladı

ADANA - Adana'da motosikletle bir eve silahlı saldırı düzenleyen kişi güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Silahlı saldırgan kısa süre içerisinde Seyhan polisi tarafından suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Rahmi S. henüz bilinmeyen sebepten dolayı bir ikamete silahlı saldırı düzenlendi. Motosiklet ile gelen şüpheli eve hedef gözetmeden tabanca ile ateş açarak olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği ekipleri söz konusu saldırgan Rahmi S.'in peşine düştü. Yapılan çalışma Rahmi S. saklandığı ikametinde kıskıvrak yakalandı.

Şüphelinin saklandığı evinde yapılan arama çalışmasında olayda kullandığı ruhsatsız tabancada ele geçirildi.

Gülbahçesi Polis Merkezine götürülen Rahmi S.'in işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Güvenlik 3-sayfa Seyhan Güncel Adana Polis Suç

İlk kez görüntülendi! İşte Narin'e ait DNA örneklerinin bulunduğu araç

İşte kayıp Narin'e ait DNA örneklerinin bulunduğu araç

 Fitch'in Türkiye kararına Bakan Şimşek'ten ilk yorum: 2024'te bunu yapan tek ülkeyiz

Fıtch'in Türkiye kararına Bakan Şimşek'ten ilk yorum

 Anket sonuçlarını paylaşan Özel, erken seçim çağrısını yineledi: Dört yıl daha devam etme gücü kalmamıştır

Anket sonuçlarını paylaşan Özel, erken seçim çağrısını yineledi
Sezgin Baran Korkmaz'dan çok konuşulacak Soylu iddiası: Milyonlarca dolarlık alacağımı sildirtti

Sezgin Baran Korkmaz'dan çok konuşulacak Soylu iddiası
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 7 Eylül Euro kaç lira? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (7 Eylül) Dolar ne kadar oldu? İnan Kıraç kimdir? İnan Kıraç kaç yaşında ve nereli? İş insanı İnan Kıraç'ın hayatı… EXXEN Spor üyeliği nasıl yapılır, ne kadar ve maçlar nasıl izlenir? EXXEN üyelik ücreti kaç TL? Dilan ve Engin Polat tahliye mi oldu? Dilan ve Engin Polat çifti nasıl hapisten çıktı, davası ne oldu? İzmir su kesintisi sorgulama! 7 Eylül İzmir su kesintisi olan yerler neresi?
title