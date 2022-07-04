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Eve saldırı düzenleyen zanlılar silahlarıyla birlikte yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eve saldırı düzenleyen zanlılar silahlarıyla birlikte yakalandı

Şanlıurfa'da bir eve silahlı saldırı düzenleyen zanlılar, silah ve mühimmatla birlikte yakalandı.

Şanlıurfa'da bir eve silahlı saldırı düzenleyen zanlılar, silah ve mühimmatla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Kırlık Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bir vatandaşın evine düzenlenen silahlı saldırı sonrası harekete geçti. Bölgede istihbarat çalışmaları yapan ekipler, olaya karışan şahısların kimliğini belirleyerek adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 6 zanlı gözaltına alınırken, kaçan M.A. isimli şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şahısların kaldığı ev ve eklentilerinde yapılan aramada 5 adet uzun namlulu silah, 3 tabanca, çok sayda şarjör ile mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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