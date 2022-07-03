Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir evin içerisine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir evin içerisine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sungurlu ilçesi Akçay Mahallesi'nde evine giren yılanı fark eden vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel bir aparatla yılanı yakalamak için çalışma yaptı. Evin bahçesini arayan ekipler, 10 dakika süren aramanın ardından yılanı yakalamayı başardı.

Ev sahibi yılanı yakalayan itfaiye ekibine teşekkür etti. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sungurlu İtfaiye Çorum 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title