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Eve Dönünce Yangınla Karşılaştı, Gözyaşlarını Tutamadı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında evde olmayan genç kız eve döndüğünde, sağlam bıraktığı evi yanmış halde görünce büyük bir şok yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Eve döndüklerinde gördüklerine inanamadı, genç kız gözyaşlarını tutamadı

Dışarı çıkarken sağlam bıraktıkları evlerini, döndüklerinde yanmış olarak buldular

ANTALYA - Antalya'da bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği olayda yangın anında dışarda olan genç kız eve döndüğünde gördükleri karşısında hayrete düşerken gözyaşlarını tutamadı.

Olay, saat 15.45 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5104 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikametten dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada çevredeki apartmanlarda oturanlar ve yoldan geçen vatandaşlar kendi imkanları ile yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Eve dönünce büyük şok yaşadı

İkamet sahibinin yangın sırasında işyerinde olduğu, kızı ve oğlunun ise evde olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmaları sırasında eve dönen ev sahibinin Tuğba ismindeki kızı ikamete geri döndü. Çıkarken sağlam bıraktığı evini yanmış halde gören genç kız karşılaştığı manzara karşısında büyük şok yaşadı. Cep telefonu ile annesine ulaşan ve yangını haber veren genç kız gözyaşlarını tutamadı.

"İtfaiye gelene kadar söndürmeye çalıştık"

Yan apartmanda ikamet eden ve yangına şahit olan Fatma Belen, "Biz burada çay içiyorduk. Dumanları gördük. Kalktık baktık, pat diye bir ses geldi. Camdan dumanlar alevler çıkmaya başladı. Panikle bağrışmaya başladık. Hortumları çektik, yoldan geçen iki kişi de yardımcı oldu sağ olsunlar. Yangın tüpü getirdiler, söndürmeye çalıştık. İtfaiye gelene kadar müdahale ettik. Evde çocuklar var sanıyorduk, şükür evde değillermiş. İki kedi vardı onlar telef oldu sadece. Allah korudu, elimizden geldiği kadar destek olacağız" dedi.

Eve Dönünce Yangınla Karşılaştı, Gözyaşlarını Tutamadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - 3.Sayfa

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