Evden ziynet eşyası çalan kadınlar yakalandı - Haberler

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Evden ziynet eşyası çalan kadınlar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evden ziynet eşyası çalan kadınlar yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda, ikametten hırsızlık olayı gerçekleştirdiği belirlenen 4 kadın yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda, ikametten hırsızlık olayı gerçekleştirdiği belirlenen 4 kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre bir ikametten 8 bin 600 TL değerinde ziynet eşyasının çalınması olayıyla ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayların şüphelisi olarak S.P.(26), P.E. (19), Y.Ş. (15) ve N.Ş. (17) yakalandı. Yakalanan şüphelilerden S.P.'nin 4 farklı olaydan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.P. ve P.E., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Evden ziynet eşyası çalan kadınlar yakalandı

Evden ziynet eşyası çalan kadınlar yakalandı

Evden ziynet eşyası çalan kadınlar yakalandı

Evden ziynet eşyası çalan kadınlar yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Haberler

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