Evden ziynet eşyaları çalan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu bir evden çalınan 75 adet ziynet eşya ve nakit para ele geçirirken, olayla ilgili yakalanan1 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu bir evden çalınan 75 adet ziynet eşya ve nakit para ele geçirirken, olayla ilgili yakalanan1 şüpheli tutuklandı.

Yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün Tepebaşı İlçesi'ndeki bir evde gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Çalınan 32 altın yüzük, 29 altın bileklik, 7 çift küpe, 6 Cumhuriyet altını, 4 altın zincir ve 7 kolye, 1 altın bilezik, 5 bin TL değerinde diğer ziynet eşya ve 5 bin TL nakit parayı çalan kişilerin M.I. ve C.A. olduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden M.I., sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - ESKİŞEHİR