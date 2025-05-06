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Evden Kaçan Köpek, Sokakta Yürüyen Kızlara Saldırdı

Evden Kaçan Köpek, Sokakta Yürüyen Kızlara Saldırdı
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Adıyaman'da sahipli bir köpeğin evden kaçmasının ardından, sokakta yürüyen iki kıza saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 17 yaşındaki Betül D., sağ kolundan yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Evden kaçan köpek sokakta yürüyen kızlara saldırdı... O anlar kamerada

ADIYAMAN - Adıyaman'da sahipli köpek evden kaçarak, sokakta yürüyen iki kıza saldırdı. Bir kızın yaralandığı olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde meydana geldi. Bir arkadaşıyla birlikte cadde üzerinde ilerleyen 17 yaşındaki Betül D.'ye, sahipli olduğu ve evden kaçtığı öğrenilen cins köpek saldırdı. Sağ kolundan ısırılan genç kızı mahalle sakinleri kurtardı.

Yaşanan bu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralanın genç kız olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavisi tamamlanan yaralı daha sonra taburcu edildi. Köpeğin, aşılı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - 3.Sayfa
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