Evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Mersin'de 10 ayrı evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Mersin'de 10 ayrı evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde ikametlere 'askıcılık' yöntemiyle girerek para, ziynet eşyaları ve elektronik eşya çalan 1 kişiyle ilgili çalışma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şahsın S.S. olduğu tespit edildi. Şüpheliyi yapılan operasyon gözaltına alan ekipler, ikametinde yaptığı aramalarda tablet, telefon, saat ve güneş gözlüğü bulundu. Ele geçirilen malzemeler müştekilere teslim edilirken, şüpheli emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, 10 ayrı hırsızlık olayından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yenişehir, Toroslar, Mersin, 3. Sayfa, Haberler

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