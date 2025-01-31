Evden Hırsızlık Yapan İki Kadın Sivas'ta Yakalandı

18 evden hırsızlık yapıp Sivas'ı terk eden iki kadın, hırsızlık için Sivas'a döndüklerinde yakayı ele verdi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde; Sivas'ta 18 evden hırsızlık hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle aranan iki kadın hakkında çalışma başlatıldı. Şehri terk ettikleri öğrenilen şüpheliler hakkında çalışmalar devam ederken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kadınların geçtiğimiz gün yeniden Sivas'a döndüklerini tespit etti. Yapılan fiziki takip sonrasında iki kadın bir binaya girerken yakalandılar. Yakalanan D.I. ve S.I.'nin polis ekiplerince yapılan sorgularında şahıslardan birinin, 14 adet evden hırsızlık, diğerinin ise 4 adet evden hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edildi. Şahıslar tamamlanan sorgularının ardında adli makamlarca tutuklanarak kapalı cezaevine gönderildi. - SİVAS