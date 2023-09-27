Evden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Samsun'da balkondan girdikleri evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Samsun'da balkondan girdikleri evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S.'nin birinci katındaki evinin balkon kapısını kırarak içeri giren hırsızlar; evden 2 adet antika tuşlu telefon, 400 metre spiral kablo, 50 metre 3'lü uzatma kablosu, şarjlı breyz, 4 adet asma kilit, 6 çift ayakkabı, 3 adet kapı kolu, elbise, çamaşır ve oyuncak çaldı. H.S.'nin polise şikayette bulunması üzerine İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili Y.G. ve E.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN