Evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandıTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hırsızlık olayında yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hırsızlık olayında yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri 2 şahsı yakaladı. Evden hırsızlık olayının şüphelileri olan H.K. ve A.B. isimli şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şahıs, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.