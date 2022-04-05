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Evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandıTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hırsızlık olayında yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hırsızlık olayında yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri 2 şahsı yakaladı. Evden hırsızlık olayının şüphelileri olan H.K. ve A.B. isimli şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şahıs, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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