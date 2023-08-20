Evden çıkan dumanlar mahalleliyi ayağa kaldırdı
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Bilecik'te ocakta unutulan yemek sonrası evden çıkan dumanlar mahalleliyi ayağa kaldırdı.
Bilecik'te ocakta unutulan yemek sonrası evden çıkan dumanlar mahalleliyi ayağa kaldırdı.
Bahçelievler Mahallesi Gül 2 Sokak'ta 5 katlı apartmanda ocağın üstünde unutulan yemek nedeniyle evden dumanlar yükseldi. Komşular durumu itfaiye, sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Olay yerine kısa sürede polis ve 2 itfaiye aracının gelmesi sonrası araştırma yapıldı. Dumanların ocaktan geldiğini anlayan ekipler çalışmalarının ardından normale döndü. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa