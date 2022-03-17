Evden çalınan ziynet eşyaları ekipleri harekete geçirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evden çalınan ziynet eşyaları ekipleri harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Evden çalınan ziynet eşyaları ekipleri harekete geçirdi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evden ziynet eşyaları çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evden ziynet eşyaları çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir evde ziynet eşyaları çalındı. Durumu fark eden vatandaşın ihbarı üzerine Tosya ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Evde incelemelerde bulunan ekipler, çalınan ziynet eşyalarını çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahçelievler Mahallesi, Kastamonu, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title