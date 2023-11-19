Burdur'un Bucak ilçesinde evden ayrılan eşinin kaldığı yeri yanına silah alıp babasından gasp ettiği araç ile basmaya giden şahsı polisler havaya ateş açarak son anda engellemişti. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evden ayrılan eşinin ikametini silahla basmaya çalışan şahıs tutuklandı

Eşinin bulunduğu evi basmaya babasından gasp ettiği araçla gitmiş

Polis ekipleri havaya ateş ederek durdurmuştu

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde evden ayrılan eşinin kaldığı yeri yanına silah alıp babasından gasp ettiği araç ile basmaya giden şahsı polisler havaya ateş açarak son anda engellemişti. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 19 Kasım saat 16.30 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Karacaören Köyünde ikamet eden Fatmanur E. (23), eşi Selman E.ile 10 gün önce tartışarak evden ayrılıp babasına ait Mehmet Akif Mahallesi'ndeki eve gitti. Boşanma aşamasında olan çift dün gündüz saatlerinde telefonla konuşurken çıkan tartışma sonucu Selman E. evde bulunan av tüfeğini alarak babasına ait 15 PH 985 plakalı otomobili gasp ederek Karacaören köyünden kayınpederinin evine doğru yola çıktı. Olayı görenler tarafından112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonucu jandarma ve polis ekipleri teyakkuza geçti.

Selman E.'nin otomobilini takibe alan ekipler, evin bulunduğu sokakta av tüfeğiyle araçtan inen şahsın etrafını sararak "teslim ol" çağrısında bulundu. Havaya ateş açan polisleri karşısında gören Selman E. uzun süren ikna çabaları sonucunda tüfeği bırakarak ekiplere teslim oldu. Böylelikle emniyet ve jandarma ekipleri yaşanabilecek bir kadın cinayetini daha önlemiş oldu. Polis ekipleri tarafından el konulan av tüfeğinde 12 adet kartuş ele geçirildi.

Selman E.'nin gözaltına alınarak ekip aracına götürüldüğü esnada ise kadının akrabaları tüfekle evi basmaya gelmesine sinirlenerek Selman E.'ye saldırdı. Polis ekipleri öfkeli akrabaları uzaklaştırıp Selman E.'yi ekip arabasına bindirerek emniyete götürdü. İşlemlerinin ardından Selman E., Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı, Kocaaliler Jandarma Karakolu görevlilerine teslim edilmişti.

Karakoldaki işlemlerinin ardından Bucak Adliyesine çıkarılan Selman E. silahlı yağma suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.