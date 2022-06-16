Evden 40 bin TL ve 3 bin dolar çalan hırsız tutuklandı - Haberler

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Evden 40 bin TL ve 3 bin dolar çalan hırsız tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Evden 40 bin TL ve 3 bin dolar çalan hırsız tutuklandı

Eskişehir'de bir evden 40 bin TL ve 3 bin dolar çaldığı tespit edilen şahıs yakalandı ve tutuklandı.

Eskişehir'de bir evden 40 bin TL ve 3 bin dolar çaldığı tespit edilen şahıs yakalandı ve tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ekiplerince Tepebaşı ilçesinde bir evden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. N.G. isimli şahsın, bahse konu ikametten 40 bin TL ve 3 bin dolar çaldığı tespit edildi. Yakalanan şüpheli N.G., gerekli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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