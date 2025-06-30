Evden 250 Bin TL Değerinde Ziynet Eşyası Çalan Şüpheliler Yakalandı

Evden 250 Bin TL Değerinde Ziynet Eşyası Çalan Şüpheliler Yakalandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleşen hırsızlık olayında evden 250 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli, İstanbul'da yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin toplam 155 suç kaydı bulunuyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evden 250 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli, İstanbul'da yakalanarak cezaevine gönderildi. 2 şüphelinin toplam 155 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 11 Haziran tarihinde İzmit ilçesinde evden yaklaşık 250 bin TL değerinde ziynet eşyası ve takı çalındı. Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen S.C. ve A.S'yi dün İstanbul'da yakaladı. Yapılan incelemede S.Ç'nin 110, A.S'nin ise 45 suç kaydı olduğu tespit edildi. İfadeleri alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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