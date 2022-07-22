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Evdekilere kızıp kayıplara karışan yaşlı adam 14 saat sonra bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evdekilere kızıp kayıplara karışan yaşlı adam 14 saat sonra bulundu

İzmir'in Urla ilçesinde çocuklarıyla birlikte yaşayan 81 yaşındaki yaşlı adam, çocuklarına kızıp evi terk etti.

İzmir'in Urla ilçesinde çocuklarıyla birlikte yaşayan 81 yaşındaki yaşlı adam, çocuklarına kızıp evi terk etti. Yaşlı adamdan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine arama yapan jandarma ekipleri, 14 saat sonra yaşlı adamı bularak kurtardı.

Olay, 20 Temmuz günü Urla ilçesine bağlı Balıklıova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. adlı bir kişi Urla İlçe Jandarma Komutanlığını telefonla arayarak 81 yaşındaki M.A. ile tartıştığını, babasının kendisine kızarak evi terk ettiğini ve kendisinden haber alamadığını bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 4 Jandarma Asayiş Timi, AFAD, AKUT ve ANDA ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği arama kurtarma çalışmalarında ekipler, yaşlı adamın son görüldüğü bölge ve çevresinde arama faaliyeti yürüttü.

14 SAAT SONRA BULUNDU

Evdeki çocuğuyla tartıştıktan sonra evi terk eden ve daha sonra kaybolduğu anlaşılan 81 yaşındaki M.A., 14 saat boyunca yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu dağlık arazide bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yaşlı adam, daha sonra ailesine teslim edildi.

(Ali İhsan Çiftçi - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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