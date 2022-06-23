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Evdeki her şeyi balkondan böyle attı...Kuzeni gelince ikna oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evdeki her şeyi balkondan böyle attı...Kuzeni gelince ikna oldu

Bursa'da bir kadın, kuzeninin gelmesini isteyerek evinde eline geçirdiği bütün eşyaları balkondan aşağı fırlattı.

Bursa'da bir kadın, kuzeninin gelmesini isteyerek evinde eline geçirdiği bütün eşyaları balkondan aşağı fırlattı. Öfkeli kadın sabaha karşı polisi ve mahalleyi ayağa kaldırdı. Nebahat N. 1 saat süren ikna çabaların ardından kuzeninin olay yerine gelmesiyle kapıyı açarak ikna oldu.

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nebahat N. (65), kuzeni olan Bülent N.'nin yanına gelmesini isteyerek kendini balkondan sarkıttı. Durumu fark eden mahalleli; polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ve sağlık ekipleri de hazır bulundu. Nebahat N. balkondan bağırarak 'Bülent buraya gelsin, yoksa bıçakla bileklerimi keserim' diyerek kuzeni olan Bülent N.'nin gelmesini istedi. Bir süre ikna edilmeye çalışılan Nebahat N., evinde eline geçirdiği bütün eşyaları balkondan aşağı fırlattı. Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından Bülent N., polis otosuyla olay yerine getirildi. Bülent N.'nin geldiğini gören Nebahat N., yaklaşık 1 saat süren çabaların ardından ikna oldu.

Kapıyı açan Nebahat N., tedavi edilmek üzere ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nebahat N.'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürülürken balkondan attığı eşyalar nedeniyle de yol trafiğe kapandı. Temizlik ekipleri tarafından temizlenen yol trafiğe tekrar açıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi İtfaiye Bursa 3. Sayfa Haberler

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