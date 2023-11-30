Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir kadın, bir evden çelik kasa içindeki yaklaşık 200 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını çalarak kucağında taşıdı. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Evdeki çelik kasayı çalıp, kucağında taşıdı

ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde Remzi A.'nın (27) evinden, içinde yaklaşık 200 bin TL'lik ziynet eşyası bulunan çelik kasa, kimliği belirsiz bir kadın tarafından çalındı. Polis, kasayı kucağında götürürken güvenlik kamerasına yansıyan kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün Pursaklar ilçesi Saray Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Remzi A., sabah binanın giriş katındaki evinden işe gitmek üzere ayrılırken, eşi de öğle vakti dışarıya çıktı. Bu sırada kapı aralık kaldı. Binaya giren kimliği belirsiz kadın, kapıyı açık görünce içeriye girip, yatak odasında bulunan çelik kasayı alarak kaçtı. Eve döndüklerinde durumu fark eden aile, polise başvurdu. Polis, içinde 200 bin TL ziynet eşyası bulunan çelik kasayı kucağında götürürken güvenlik kamerasına yansıyan kadını yakalamak için çalışma başlattı.