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Evde yatarken hırsızla karşılaştı, kovalamak isterken 4 yerinden bıçaklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evde yatarken hırsızla karşılaştı, kovalamak isterken 4 yerinden bıçaklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evde yatarken hırsızlık şüphelisiyle karşılaşan vatandaş, zanlıyı kovalamak isterken 4 yerinden bıçaklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evde yatarken hırsızlık şüphelisiyle karşılaşan vatandaş, zanlıyı kovalamak isterken 4 yerinden bıçaklandı.

Olay, Hıdırağa Mahallesi Salhane Sokak üzeri Çorlu Kalesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, karın ağrısı nedeniyle işe gidemeyen inşaat işçisi S.K. (23), ikamet ettiği apartmanın ikinci katında dinlenmeye çekildi. İçeriden gelen sesler üzerine uyanarak, tanımadığı kişiyle karşılaşan S.K., hırsızlık şüphelisi olabileceğini düşündüğü şahsı evden dışarı çıkarmak için kovalamak istedi. Boğuşma esnasında bıçaklı saldırıya maruz kalan S.K. yaralandı. Hırsızlık şüphelisi saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Sağlık durumu iyi

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan gencin 4 yerinde bıçak yarası olduğu öğrenildi. Yaralı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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