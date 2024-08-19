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Evde yapılan aramada silah, mermi ve para ele geçirildi

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Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Hacıköy köyünde jandarma tarafından bir evde yapılan aramada çok sayıda silah, mermi ve para ele geçirildi. Aramada 17 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet tabanca şarjör, 136 adet tabanca mermisi ve 249 bin 400 lira para bulundu.

Ev değil cephanelik

EDİRNE - Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Hacıköy köyünde jandarma tarafından bir evde yapılan aramada çok sayıda silah, mermi ve para ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, İpsala ilçesi Hacıköy köyünde İpsala Jasat Timi ve uyuşturucu madde arama köpek unsuruyla müşterek K.B. isimli şahsın ev ve eklentilerinde ve işyerinde icra edilen aramada, 17 adet ruhsatsız tabanca,17 adet tabanca şarjör, 136 adet tabanca mermisi ve 249 bin 400 lira para ele geçirdi.

Ayrıca cep telefonu, 32 adet boş veya çekirdekten ayrılmış mermi kovanı ele geçirilerek el koyulmuştur. Şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3-sayfa İpsala Edirne 3.Sayfa Güncel Haberler

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