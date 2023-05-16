Evde yangın çıktı, 92 yaşındaki kadın canını zor kurtardı

Zonguldak'ta Rat Mahallesi Güntepe sokakta tek katlı müstakil bir evde çıkan yangında 92 yaşındaki Ayşe S. dumanların arasından sağ kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın öğlen saatlerinde Rat Mahallesi Güntepe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ayşe S.'nin yaşadığı tek katlı müstakil bir evde nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipler sevk edildi. Yangın sırasında 92 yaşındaki Ayşe S. dumanların arasından sağ kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayşe S.'ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan yangın sırasında itfaiye ekipleri evde gaz kaçıran bir tüp buldu. Ekipler hemen tüpü evden alarak uzaklaştırdı. Tüpün patlamaması ise faciayı önledi. - ZONGULDAK