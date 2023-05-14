Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evde kilitli kaldığı söylenen yaşlı kadın ekiplere zorluk çıkardı

3. Sayfa Haberleri

Evde kilitli kaldığı söylenen yaşlı kadın ekiplere zorluk çıkardı Sakarya'nın Karasu ilçesinde evde birinin kilitli kaldığı ihbarı üzerine harekete geçen ve eve camdan girmeye çalışın ekiplere, içerde bulunan yaşlı kadın zor anlar yaşattı.

Evde kilitli kaldığı söylenen yaşlı kadın ekiplere zorluk çıkardı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde evde birinin kilitli kaldığı ihbarı üzerine harekete geçen ve eve camdan girmeye çalışın ekiplere, içerde bulunan yaşlı kadın zor anlar yaşattı.

Yalı Mahallesi 150. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın zemin katında meydana gelen olayda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 'evde kilitli kalma' ihbarı geldi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler bölgeye giderek, zemin katta bulunan eve camdan girmeye çalıştı. Ekiplerin eve girmeye çalıştığını gören Gülçin Ö. isimli yaşlı kadın, kapıyı açmamakta direndi, kendisini hastaneye götürmek isteyen sağlık ekiplerine ise eve girmeden camdan müdahale etmelerini söyledi. Yaşanan zorluk sonrasında kadın ekipler tarafından ikna edildi.

Sakarya Seçim Sonuçları
Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Sakarya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Esra Angün - 3. Sayfa

Sakarya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title