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Evde çıkan yangında hastanelik oldu

Evde çıkan yangında hastanelik oldu

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'da bir evde çıkan yangına müdahale etmek isteyen vatandaş yaralandı.

Kastamonu'da bir evde çıkan yangına müdahale etmek isteyen vatandaş yaralandı.

Olay, Kastamonu il merkezi İsmailbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Topcu'ya ait evde yangın çıktı. Evde bulunan koltuğun tutuşması sonrası çıkan yangını çevreden gören vatandaşlar durumu Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden müdahale ederek kontrol altına alarak söndürdü.

Yangına müdahale etmek isteyen bir kişi ise, dumandan etkilenmesi sonucu sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KASTAMONU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu Belediyesi Kastamonu İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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