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Evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Uşak'ta bir evde sobadan çıkan yangında, evde bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Uşak'ta bir evde sobadan çıkan yangında, evde bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Hasköy'de bir evde yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bulunulan ihbarların ardından olay yerine itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Evde bulunan Neslihan Sunar, ekipler ve komşular tarafından evden çıkarılırken Şaban Sunar'ın ise yangın söndürüldükten sonra cansız bedeni bulundu. Yangınla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. Ayrıca yaralanan Neslihan Sunar ve Şaban Sunar'ın cenazesi otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı, Ulubey, Yangın, Uşak, 3. Sayfa, Haberler

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