Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evde çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

3. Sayfa Haberleri

Evde çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak'ta Asma Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.

Zonguldak'ta Asma Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.

İddiaya göre olay gece saatlerinde Asma Mahallesinde meydana geldi. Bir kişinin kaldığı evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Şans eseri yangında can kaybı olmazken, polis yangınla ilgili çalışma başlattı. Evinde yangın meydana gelen ev sahibi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak İtfaiye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title