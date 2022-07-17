Evde çıkan yangın başka bir ev ve iki ahıra sıçradı - Haberler

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Evde çıkan yangın başka bir ev ve iki ahıra sıçradı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evde çıkan yangın başka bir ev ve iki ahıra sıçradı

Sivas'ta bir evde başlayan yangın iki ev ve iki ahırı kullanılmaz hale getirdi, dumandan etkilenen iki kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Sivas'ta bir evde başlayan yangın iki ev ve iki ahırı kullanılmaz hale getirdi, dumandan etkilenen iki kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Edinilen bilgiye yangın Sivas'ın Hafik ilçesi Günyamaç köyünde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle Osman Karataş'ın evinde başlayan yangın kısa sürede tüm evi sardı ve bitişikte bulunan Hatice Karagözlüm'ün evine de sıçradı. Yangına Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri müdahale etti. Dumandan etkilenen iki kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındığında iki ev ve iki ahır yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin tespit edilebilmesi için inceleme başlatıldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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