Evde başlayan yangın kapıdaki aracı eritti

Tokat'ta bir evde başlayan yangında ortaya çıkan yüksek ısı, park halindeki aracın plastik parçalarında erimelere neden oldu.

Tokat'ta bir evde başlayan yangında ortaya çıkan yüksek ısı, park halindeki aracın plastik parçalarında erimelere neden oldu.

Olay, Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Oğlakçı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saat 08.00 sıralarında bir evde kat kaloriferi kaynaklı olduğu düşünülen bir yangın çıktı. Çıkış kapısının etrafını saran alevleri gören Nurettin ve Gülay Aydın, camdan aşağı atladı. Durum itfaiyeye bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi. Aydın ailesine ait olan ev yakınında park halindeki aracın plastik aksamı da alevlerin etkisiyle eridi. - TOKAT