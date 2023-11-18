Evde 79 litre sahte şarap ele geçirildi
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada 79 litre sahte şarap ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada 79 litre sahte şarap ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Malkara İlçesi'nde bir şahsın evinde yapılan aramada 79 litre el yapımı sahte şarap ele geçirildi. Şüpheli M.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa