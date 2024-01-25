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Evde 620 Adet Tarihi Eser Ele Geçirildi

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Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Nilüfer ilçesinde bir evde 620 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirdi. Ev sahibi gözaltına alındı.

Ev ev değil, tarihi eser müzesi

Bursa'da bir evden 620 adet tarihi eser ele geçirildi

BURSA - Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Nilüfer ilçesinde bir evde 620 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirdi.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü merkez Nilüfer ilçesindeki bir adrese gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirdi. M.K. isimli şahsın evinde yapılan aramalarda 403 adet üzerinde arapça-farsça ibareler bulunan farklı dönemlere ait mühür, 10 adet metal yüzük, 25 adet kolye, 21 adet sikke, 2 adet tarihi eser niteliğinde silah (mauser ve toplu tabanca), 20 adet üzerlerinde işlemeler bulunan tahta obje, 5 adet üzerinde arapça-farsça ibareler bulunan tablo, 101 adet üzerinde işlemler bulunan metal obje, 1 adet deri su matarası, 9 adet ahşap havan, 4 adet tokmak, 8 adet üzerinde işlemeler bulunan porselen obje, 2 adet üzerinde işlemeler bulunan toprak vazo, 1 adet metal sapı bulunan bakır obje, 2 adet öğütücü, 2 adet kılıç ve kını, 2 adet ahşap baston, 1 adet bakır sini ve 1 adet musluklu güğüm ele geçirildi. Ev sahibi M.K. gözaltına alınırken, adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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