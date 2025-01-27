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Evcil Hayvan Sahiplendirme Tuzağı: 43 Kişi Yakalandı

Evcil Hayvan Sahiplendirme Tuzağı: 43 Kişi Yakalandı
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Kocaeli dahil 7 ilde evcil hayvan sahiplendirme adı altında dolandırıcılık yapan 43 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin hesaplarına 110 milyon TL üzerinde para giriş çıkışı olduğu belirlenirken, 33'ü tutuklandı.

Kocaeli dahil 7 ilde evcil hayvan sahiplendirme adı altında sahte hesaplar açarak vatandaşlardan kargo bedeli veya seyahat sigorta bedellerinin tamamını alarak dolandıran 43 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hesaplarına 110 milyon 255 bin 279 TL para giriş çıkışı olduğu tespit edilen şüphelilerden 33'ü tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 44 şüphelinin ülke genelinde evcil hayvan sahiplendirme adı altında sahte hesaplar açtığı, vatandaşlardan kargo bedeli veya seyahat sigorta bedellerinin tamamını alarak dolandırdıkları belirlendi. Dosya süresince belirtilen yöntemlerle birçok kişinin dolandırıldığı ve şüphelilerin hesaplarına 110 milyon 255 bin 279 TL para giriş çıkışı olduğu tespit edildi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde 24 Ocak'ta 7 farklı ilde 44 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheli, ifadelerinin alınması sonrasında bugün adliyeye sevk edildi. Savcı karşısına çıkarılan şüphelilerden 7'si adli kontrol tedbiriyle serbest bırakırken, 33'ü ise tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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