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Ev yangını büyümeden söndürüldü

3. Sayfa Haberleri

Ev yangını büyümeden söndürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akdağ Mahallesi'nde Erdal Sönmez'e ait evde elektrik aksamından olduğu tahmin edilen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akdağ Kozan Adana 3. Sayfa Haberler

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