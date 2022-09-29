Ev yangını büyümeden söndürüldü 3. Sayfa Haberleri Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akdağ Mahallesi'nde Erdal Sönmez'e ait evde elektrik aksamından olduğu tahmin edilen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. - ADANA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Akdağ Kozan Adana 3. Sayfa Haberler

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