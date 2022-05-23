Ev ve iş yerinde uyuşturucu bulunan şahıs tutuklandı - Haberler

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Ev ve iş yerinde uyuşturucu bulunan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ev ve iş yerinde uyuşturucu bulunan şahıs tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ev ve iş yerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 1 kişi tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ev ve iş yerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesinde bulunan M.T. adlı şahsın evi ile iş yerinde yapılan aramada 32,8 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Metamfetamin, Uyuşturucu, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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