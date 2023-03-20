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Ev tadilatında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu

3. Sayfa Haberleri

Ev tadilatında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu

Adana'nın Kozan ilçesinde evde tadilat yapılırken çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.

Adana'nın Kozan ilçesinde evde tadilat yapılırken çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın apartmandaki diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Kozan'da Karacaoğlan Mahallesi Şehit Hüseyin Soydan Caddesi İbrahim Demir Apartmanı B Blok'a ait 7. katında çıktı. Yangına evin tadilatı sırasında çıkan kıvılcımların neden olduğu ileri sürüldü. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile alevler apartmanı sarmadan kontrol altına alındı. Yangın mahallede paniğe neden oldu.

Mahalle sakinlerinden Bülent Yurdadoğ, yangına metal boruların kesimi sırasında çıkan kıvılcımların neden olduğunu belirtti. Yangında dumandan etkilenen olmazken maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Adana Kozan 3. Sayfa Haberler

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