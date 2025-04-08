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Ev Eşyası Yüklü Kamyonette Yangın

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ev eşyası yüklü bir kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın sonrası birçok ev eşyası yanarak kül oldu, ancak yaralı olmadığı bildirildi.

Ev eşyası yüklü kamyonette çıkan yangın söndürüldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ev eşyası yüklü kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyonette bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü. Yaralının olmadığı yangın sonrası birçok ev eşyası yanarak kül oldu, araçta da maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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