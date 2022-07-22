Son dakika haberi: Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir eve gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Çubuklu Mahallesi'nde ikamet eden F.B'ye ait ev ve eklentilerine operasyonu düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda, 2 kilo 100 gram metamfetamin, 5 kilo 500 gram kubar esrar, 700 gram plaka esrar, 280 ectasy, 68 captagon, 10 kök kenevir, 450 gram kenevir tohumu ile 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 6 tabanca şarjörü, 4 kurusıkı tabanca, 158 tabanca mühimmatı, 100 kurusıkı tabanca mühimmatı, 47 av tüfeği mühimmatı, 3 cep telefonu, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, 6 bin 500 lira uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ve uyuşturucu paketlemede kullanılan 1250 şeffaf poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli F.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.