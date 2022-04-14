Ev değil, sanki cephanelik - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ev değil, sanki cephanelik

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ev değil, sanki cephanelik

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

ALTINTAŞ, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Altıntaş ilçesinde ikamet eden İ.Y. isimli şahsın ikametinde ruhsatsız silah tamiri ve satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

"Cephanelik gibi ev"

Jandarmanın 'Bomba Arama Köpeği Deprem' ile birlikte şahsın evinde yaptığı aramada, 25 tabanca, 4 av tüfeği, 7 kurusıkı tabanca, 2 havalı tüfek, 11 toplu tabancaya ait silindir, 17 tabanca fişeği, 130 av tüfeği fişeği, 15 kurusıkı tabanca fişeği, 11 kutu havalı tüfek fişeği ve 1 adet yatağan kılıç ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Hisarcık, Altıntaş, Kütahya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title