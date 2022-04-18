Ev arkadaşını çekiçle öldüren şahıs tutuklandı - Haberler

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Ev arkadaşını çekiçle öldüren şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ev arkadaşını çekiçle öldüren şahıs tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldüren şahıs tutuklandı.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldüren şahıs tutuklandı.

Olay, 17 Nisan Pazar akşamı Akarca Mahallesi Tarık Mora Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürol Uslu (56) ile ev arkadaşı C.İ. (26) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine C.İ., Gürol Uslu'nun başına çekiçle vurdu. C.İ. olayın ardından karakola giderek arkadaşı ile kavga ettiğini ve ölmüş olabileceğini söyledi. Eve sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Uslu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis tarafından gözaltına alınan C.İ. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan C.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Ev arkadaşını çekiçle öldüren şahıs tutuklandı

Ev arkadaşını çekiçle öldüren şahıs tutuklandı

Ev arkadaşını çekiçle öldüren şahıs tutuklandı

Ev arkadaşını çekiçle öldüren şahıs tutuklandı

Ev arkadaşını çekiçle öldüren şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fethiye, Polis, Nisan, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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