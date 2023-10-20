Etimesgut'ta taksiyle çatışma: 3 tutuklama

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde taksiyle yanlarına gittikleri husumetlileriyle girdikleri çatışmada 1'i yaralanan, 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

? Alsancak Mahallesi'nde 17 Ekim'de, D.K., M.K. ve B.K. isimli şüpheliler, Batuhan Biçer'in kullandığı 06 T 5651 plakalı taksiye binip, aralarında husumet olan U.G. ve S.Ç. ile görüşmeye gitti. 3 kişi, U.G. ve S.Ç.'yi görünce araçtan inip, pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açtı. U.G. ve S.Ç. de tabanca ve tüfekle karşılık verdi. Olayda D.K. ve S.Ç. yaralandı; taksiye de saçmalar isabet etti. Tedavisinin ardından D.K. ile M.K. ve B.K. gözaltına alındı. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. S.Ç.'nin ise tedavisinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. Olaya karışan U.G. ve B.E.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği belirtildi.