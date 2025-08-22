Etimesgut'ta Köpeğe Şiddet Uygulandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir şahıs, giyim mağazasının önünde yoldan geçen bir köpeğe şiddet uyguladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir şahsın köpeğe uyguladığı şiddet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İddialara göre, Etimesgut ilçesinde yoldan geçen bir şahıs, bir giyim mağazasının önündeki köpeğe şiddet uyguladı. Şahsın köpeğe vurduğu anlar, mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

