Etimesgut'ta Köpeğe Şiddet Uygulandı
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir şahıs, giyim mağazasının önünde yoldan geçen bir köpeğe şiddet uyguladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İddialara göre, Etimesgut ilçesinde yoldan geçen bir şahıs, bir giyim mağazasının önündeki köpeğe şiddet uyguladı. Şahsın köpeğe vurduğu anlar, mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa