Üye Girişi
Haberler

Eti Gümüş maden ocağında patlama: 2 ağır yaralı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Elazığ'ın Maden ilçesinde, Ankara merkezli Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Eti Gümüş maden şirketine ait ocakta, dinamitin patlaması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Eti Gümüş maden ocağında patlama: 2 ağır yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Maden ilçesinde, Ankara merkezli Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Eti Gümüş maden şirketine ait ocakta, dinamitin patlaması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Maden ilçesinde bulunan Eti Gümüş maden şirketine ait ocakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ocağa ait galeride dinamit patlatılması esnasında tünelin girişinde bulunan maden mühendisi O.Ş. ve işçi O.B. ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Maden İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ'daki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eti Gümüş A.Ş Ankara Elazığ İş Kazası İtfaiye 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title