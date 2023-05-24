Eşyalarını vermeyen eski eşinin babasının evini kurşunladı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir şahıs, eşinden ayrıldıktan sonra eşyalarını almak için gittiği evde, eski kayınpederi tarafından eşyaları verilmeyen şahıs, av tüfeği ile evi kurşunladı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir şahıs, eşinden ayrıldıktan sonra eşyalarını almak için gittiği evde, eski kayınpederi tarafından eşyaları verilmeyen şahıs, av tüfeği ile evi kurşunladı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Emirler köyünde ikamet eden Ahmet S., eşinden ayrıldıktan sonra eşyalarını almak için eski kayınpederi İsmail İ.'nin evine gitti. Evde kalan bazı eşyalarını almak isteyen Ahmet S. ile İsmail İ. arasında tartışma çıktı. Daha sonra Ahmet S., otomatik av tüfeği ile eski kayınpederi İsmail İ.'nin evini kurşunladı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, evde ise hasar oluştu. Olayın ardından jandarma ekipleri, Ahmet S.'yi gözaltına aldı. - KASTAMONU