Eşya taşırken buzdolabı yüksek gerilim hattına değdi, bir kişi ağır yaralandı - Haberler

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Eşya taşırken buzdolabı yüksek gerilim hattına değdi, bir kişi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eşya taşırken buzdolabı yüksek gerilim hattına değdi, bir kişi ağır yaralandı

Kastamonu'da eşya nakliyesi sırasında buzdolabının yüksek gerilim hattına değmesi neticesinde elektrik akımına kapılan 20 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Kastamonu'da eşya nakliyesi sırasında buzdolabının yüksek gerilim hattına değmesi neticesinde elektrik akımına kapılan 20 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Olay, Kastamonu Honsalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahallede bulunan iki katlı binaya eşya taşımak amacıyla merdivenli taşıma asansörü kuruldu. Asansör ile eşya taşındığı sırada buzdolabının yüksek gerilim hattına değmesi neticesinde 20 yaşındaki Mustafa Ö., elektrik akımına kapıldı. Olayı gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mustafa Ö., ilk olarak özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Mustafa Ö., daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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