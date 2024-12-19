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Estetik Ameliyat Sonrası Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Estetik Ameliyat Sonrası Genç Kadın Hayatını Kaybetti
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Bursa'dan İstanbul'a estetik ameliyat için giden 27 yaşındaki Neşe Özkan, operasyon sonrası yaşamını yitirdi. Ailesi, doktorların ihmali olduğunu iddia ediyor.

Bursa'dan karın gerdirme ameliyatı için İstanbul'a giden 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, yaklaşık 5 saat süren ameliyat sonrası hayatını kaybetti. Doktorların ihmali olduğunu iddia eden gözü yaşlı aile, "Biz bir operasyon yapılacak sanıyorken üç operasyon yapılmış. Kalbinden rahatsız olduğunu bildikleri halde ameliyata aldılar" dedi.

Bursa'da 8 yıl önce dünyaevine giren Neşe Özkan (27), bir arkadaşının personel indirimi yapacağını söylemesi ve tavsiyesi üzerine polis memuru olan eşi İskender Özkan ile birlikte İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine giderek, özel bir hastanede karın germe ve göğüs küçültme operasyonu için ameliyat masasına yattı. Yaklaşık 5 saat süren ameliyat sonrası genç kadının kalbi durdu. Doktorların tüm müdahalesine rağmen 2 çocuk annesi genç kadın hayatını kaybetti. Haberi alan yakınları hastaneye koşarken, Özkan'ın cenazesi Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki babaevine getirildi.

17 yaşındayken kalbinde delik olduğu için ameliyat olan Neşe Özkan'ın estetik ameliyat için eşi İskender Özkan ile gittiği hastanede doktorlara kalbinde sorun olduğunu söylediği iddia edildi. Buna rağmen ameliyata alınan Özkan'ın ameliyat sonrasında kalbinin çok kez durduğu ileri sürüldü.

"Sağlıklı gittiği hastaneden ölüsünü verdiler"

Doktorların kardeşini suistimal ettiğini söyleyen Özkan'ın ağabeyi Mevlüt Başkan, "Ben şikayetçi olacağım. Çünkü burada bir problem olduğunu düşünüyoruz. Sağlıklı gittiği hastaneden bize ölüsünü verdiler. Ortada basit bir ameliyattan doğan sorun var. Bunun peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Biz 17 yaşında kalbi delik olduğunu fark ettik ve tedavisini oldu" dedi.

"300 bin lira tutarındaki ameliyatı 50 bine yaptılar"

Süreci yakından takip ettiğini belirten Özkan'ın eniştesi Ufuk Öztürk ise, "Karın gerdirme operasyonuyla hastaneye başvuruyor. Orada personel indirimi uygulanıyor. Şu şartlarda baktığımız zaman yaklaşık 300 bin bandında olacak olan bir ameliyatı 50 bin lira gibi uygun bir rakama yapıyorlar. Karın gerdirme ve göğüs küçültme operasyonu oluyor. Sonra ameliyatın ardından uyandırma odasına alıyorlar ve orada uyanıyor, birkaç kelime söylüyor. Daha sonra nefes darlığı şikayetiyle yoğum bakıma alıyorlar. Sürekli kalbi durmuş. Biz hastaneden şikayetçi olacağız" diye konuştu.

Genç kadından geriye 10 ay önce bir televizyon programında katıldığı yarışmada eşiyle tanışma ve evlilik hikayesini anlattığı görüntüler kaldı. Özkan'ın babaevine getirilen cenazesi, Demetevler Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Demetevler mezarlığına defnedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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