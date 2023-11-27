Esneyurt'ta Silahlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Esneyurt'ta sokakta yürüyen İbrahim Y., kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

ESENYURT'ta sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Y. hayatını kaybetti. Polis saldırıdan sonra kaşan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 21.30 sıralarında İnönü Mahallesi 374. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi yada kişiler, sokakta yürüyen İbrahim Y.'ye silahlı saldırı düzenledi. Olayın ardından saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İbrahim Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbrahim Y. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.