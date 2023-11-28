Esneyurt'ta Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Esneyurt'ta sokakta yürüyen İbrahim Yurduseven'e silahlı saldırı düzenlendi. Yurduseven hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

ESENYURT'TA SOKAKTA ORTASINDA SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ-2(Ölenin fotoğrafıyla)

Soner HASIRCIOĞLU-Veysel TİMDU/İSTANBUL, (DHA)-ESENYURT'ta sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Yurduseven hayatını kaybetti. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 21.30 sıralarında İnönü Mahallesi 374. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen İbrahim Yurduseven'e silahlı saldırı düzenledi. Saldırının ardından şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yurduseven ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbrahim Yurduseven hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.